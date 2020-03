Drie keer meer postpakketten ontdekt met doping RL

07 maart 2020

06u45

Het afgelopen jaar zijn in postpakketten drie keer meer producten voor 'humane doping' ontdekt, dat schrijft De Tijd zaterdag.

Het voorbije jaar zijn in ons land 5.454 internationale postpakketten onderschept met illegale geneesmiddelen. Dat zijn er iets minder dan in 2018, toen 5.702 pakketten zijn gevonden. Maar de douane heeft opvallend meer producten onderschept die te maken hebben met humane doping. Als er in 2018 nog sprake was van 283 producten, dan waren dat er vorig jaar al bijna drie keer meer (829). Dat blijkt uit cijfers die De Tijd opvroeg bij het Belgische geneesmiddelenagentschap FAGG.

Dit is een aantrekkelijke markt voor de georganiseerde criminaliteit wereldwijd, met een hoog rendement en een kleine pakkans Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V)

In de onderschepte postpakketten, die variëren van kleinere omslagen met pillen tot grote pakken, vond de speciale onderzoekseenheid van het FAGG zowel anabolen, die de spieropbouw bevorderen, als middelen om de negatieve effecten daarvan tegen te gaan, zoals 'clomifeen'. Sporters gebruiken dat product na een anabolenkuur om de aanmaak van testosteron sneller te normaliseren. Er zijn ook veel pakketten ontdekt met 'DHEA’ dat kan dienen als doping of als middel voor een antiverouderingstherapie.

‘Verontrustende tendensen’

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V), die bevoegd is voor de politie, ziet verontrustende tendensen. "Dit is een aantrekkelijke markt voor de georganiseerde criminaliteit wereldwijd, met een hoog rendement en een kleine pakkans", erkent de minister in een parlementair antwoord aan Open Vld-senator Carina Van Cauter. De Crem verwacht tegen juni een studie om gezondheidswerkers nog meer bewust te maken van dopinggebruik.