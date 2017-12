Drie keer meer criminelen krijgen inreisverbod Redactie

05u00 3 BELGA Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Het aantal buitenlandse gedetineerden die na het uitzitten van hun straf uitgewezen worden en een streng inreisverbod krijgen, is verdriedubbeld. Dat is het gevolg van de nieuwe vreemdelingenwet, die op 1 mei werd ingevoerd. Sindsdien werden al 293 inreisverboden van 10 jaar of langer opgelegd. In heel 2016 waren dat er 97.

Sinds 1 mei dit jaar kregen 1.380 gedetineerden een inreisverbod op het moment dat ze de gevangenis mochten verlaten. In 293 gevallen ging het om een verbod van 10 jaar of langer, een verdrievoudiging in vergelijking met vorig jaar. Dat komt door de strengere vreemdelingenwet, waardoor nu ook gangsters met een andere nationaliteit dan de Belgische die in ons land geboren zijn óf die hier voor hun twaalfde aangekomen zijn, uitgewezen kunnen worden. "Zo hebben we dit jaar al meer dan 40 zware criminelen - onder wie Syriëstrijders - die in België geboren zijn, toch uitgewezen", zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

Daarnaast maakt de nieuwe wet het mogelijk om een inreisverbod van langer dan 10 jaar op te leggen. "Daarmee is dat verbod nu in verhouding met de straf die ze kregen, en dus met de criminele feiten die ze gepleegd hebben", aldus nog Francken.

De meeste uitgewezen gedetineerden zijn Marokkanen (235 inreisverboden), daarna volgen de Algerijnen (180), de Albanezen en de Roemenen (allebei 141).

Waarom is Theo Francken een versnelling hoger geschakeld met het uitvaardigen van inreisverboden? Is een inreisverbod ook af te dwingen bij criminelen uit de Europese Unie? Lees het hele verhaal in HLN+, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken gratis!