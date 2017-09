Drie keer geflitst en gecrasht met 169 per uur, maar verdediging doodrijder meent dat Rik (71) en Lydia (69) zelf in de fout gingen FT

Fouad E.M. zat aan het stuur van de witte Audi S4 (het voertuig achteraan op de foto) toen hij de Peugeot van het bejaarde koppel met hoge snelheid aanreed. Ook een andere wagen deelde in de brokken (midden). Drie jaar cel, vijf jaar rijverbod en 6.000 euro boete. Dat vordert het openbaar ministerie voor Fouad E. M. (26). De Nederlander knalde twee jaar geleden met 169 kilometer per uur tegen de auto van een koppel uit Ekeren. Ze overleefden de klap niet. "Gewoonweg misdadig", zei de procureur.

Het ongeval gebeurde op zondag 15 maart 2015, rond 8.50 uur in de ochtend. De slachtoffers waren met hun Kia op weg naar een parochiedag op Antwerpen Luchtbal. Toen ze op de Noorderlaan linksaf de Manchesterlaan wilden inslaan, kwam vanuit de andere richting een Audi S4 aangevlogen. De klap was enorm.



Rik Demeerleer (71) werd uit zijn wagen gekatapulteerd en vloog door het raam van het nabijgelegen café De Luchtbal. Hij stierf ter plaatse. Lydia Anthonis (67), die achter het stuur zat, overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Brokstukken van beide auto's lagen over een afstand van tweehonderd meter verspreid. (lees verder onder de foto)

Dirk Laenen Rik Demeerleer was op slag dood, zijn vrouw Lydia overleed wat later in het ziekenhuis.

"Wat bezielde u?"

Uit het onderzoek bleek dat de Audi S4 vlak voor het ongeval al drie keer geflitst was op de Noorderlaan, waar de maximumsnelheid 70 kilometer per uur bedraagt. Driehonderd meter voor de crash reed Fouad E. M. liefst 193 kilometer per uur. "Wat bezielde u?", vroeg de rechter. "Ik was de hele nacht uit geweest en zat met vier andere jongens in de wagen. We waren aan het praten en aan het lachen en opeens was die auto daar", zei de beklaagde.

Na het ongeval bleven de vijf inzittenden van de Audi ter plaatse. Fouad E. M. legde een negatieve alcohol- en drugstest af. De wagen was verzekerd, maar reed op dat moment rond met transitplaten "omdat mijn cliënt zijn auto wilde verkopen aan iemand in Marokko, maar de deal op het laatste nippertje was afgesprongen".

Klaas De Scheirder Beklaagde Fouad E.M. wordt verdedigd door advocaat Kris Luyckx.

Voorrangsregel

Zijn advocaten menen dat de slachtoffers zélf in de fout gingen, doordat ze de bestuurder geen voorrang hadden verleend. "De Audi S4 was door zijn hoge snelheid onvoorzienbaar, waardoor de voorrangsplicht hier niet van tel is", stelden de procureur en de burgerlijke partijen. "Ik was me er niet van bewust dat ik zo snel reed. Ik heb het niet met opzet gedaan en ik wil mijn excuses aanbieden aan de familie", zei Fouad E. M. nog. Hij toonde eerder al spijt.

Ik was me er niet van bewust dat ik zo snel reed. Ik heb het niet met opzet gedaan en ik wil mijn excuses aanbieden aan de familie Beklaagde Fouad E. M.

Slachtoffer Rik Demeerleer was een bekend gezicht in de Antwerpse voetbalwereld. Een geëngageerde steward bij zowel tweedeklasser R. Antwerp FC als bij Beerschot-Wilrijk en zelfs bij thuismatchen van de Rode Duivels. De rechter velt op 27 oktober een vonnis.