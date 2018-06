Drie keer duurder dan gepland: Sint-Maartensplein in Moorsele na 300 dagen volledig gerenoveerd Maxime Petit

03 juni 2018

10u00 0 Meer dan 300 werkdagen waren er nodig om het Sint-Maartensplein in Moorsele –beter bekend als kerkplein- te renoveren. De ouderwetse asfaltparking is vervangen door een frisse en open oppervlakte, er zijn trappen gebouwd rond de kerk en er zijn waterfonteintjes geïnstalleerd.

Het volledige project kost de stad Wevelgem 1,275 miljoen euro en dat is drie keer meer dan aanvankelijk gepland was in 2013. Ontwerper van het plein is landschapsarchitect Gianni De Clercq die zelf op amper 100 meter van de vernieuwde zone woont.

De heropening van het plein werd zaterdagavond feestelijk gevierd. De verenigingen pakten uit met een sfeervolle parade door het centrum, er waren muziekoptredens en het stadsbestuur trakteerde met drank.

Op het timelapsefilmpje hierboven kunt u in sneltempo de evolutie van de werken bekijken.