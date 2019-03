Drie jonge drugsdealers riskeren meer dan een miljoen te moeten terugbetalen ADN

25 maart 2019

15u54

Bron: Belga 0 Acht beklaagden die terechtstaan voor een grootschalige drugshandel in het zuiden van West-Vlaanderen, zullen op 5 april hun straf kennen. Dan velt de Kortrijkse strafrechter zijn vonnis over de rol van elk van hen bij de aan- en verkoop van grote hoeveelheden cannabis en cocaïne. De drie hoofdbeklaagden riskeren veertig maanden cel en een verbeurdverklaring van maar liefst een miljoen euro.

De lokale recherche van politiezone Vlas hield de jongeren al lange tijd in de gaten. Uit observaties en telefoontaps bleek dat de verdachten op grote schaal drugs verhandelden. Bij acht huiszoekingen in Kortrijk, Waregem, Harelbeke, Wielsbeke en Ingelmunster trof de politie enorme hoeveelheden cocaïne en cannabis aan, met een straatwaarde van minstens 54.000 euro. De politie nam ook vijf voertuigen, 30.000 euro cash en een stapel merkkledij in beslag, waaronder een paar exclusieve Louboutinschoenen. Negen verdachten werden opgepakt.

Prostituees en Porsches

"We spreken over ettelijke kilo's cocaïne die verhandeld werden in het zuiden van West-Vlaanderen", vertelde parketwoordvoerder Tom Janssens op een persconferentie in juni vorig jaar waarbij de vondst werd voorgesteld. "Het valt op dat alle personen die werden aangehouden, zeer jong zijn. Enkelen zijn maar net meerderjarig. Ze maakten grote sier met het geld, boekten dure reizen en betaalden prostituees." Op sociale media pronkten ze graag met hun decadente levensstijl. Zo postten ze filmpjes van zichzelf met een gehuurde Rolls Royce, Porsche en Lamborghini.

“Ik besef nu dat ik slecht bezig ben”

De drie kopstukken, twee mannen van 21 jaar uit Kortrijk en een 20-jarige man uit Waregem, zitten ondertussen al tien maanden in voorhechtenis. Twee beklaagden liepen eerder al een voorwaardelijke straf op van achttien maanden op. "Maar nu is het de eerste keer dat ik ook effectief in de gevangenis zit. Ik besef nu dat ik slecht bezig ben", zei een van hen tijdens het proces.

Voor het trio vorderde het Openbaar Ministerie een celstraf van veertig maanden. Hun drugswinsten werden begroot op niet minder dan een miljoen euro. De advocaten betwistten echter de grootte van het verbeurdverklaarde bedrag dat de openbaar aanklager had berekend op basis van de hoeveelheden drugs die ze aan- en verkochten.

Plaaster

De zes andere beklaagden werden ondertussen vrijgelaten onder voorwaarden. Onder hen was een koppel dat vaak op en af reed naar Antwerpen om een kilo cocaïne te kopen. Een keer kregen de drugsrunners in plaats van cocaïne echter een kilogram plaaster mee naar huis en kregen ze na een mislukte ripdeal een pistool tegen het hoofd.