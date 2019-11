Drie jaar extra cel voor Nacer Bendrer, medeplichtige van aanslag op Joods Museum kg

04 november 2019

14u57

Bron: Belga 0 Nacer Bendrer, die door het Brusselse hof van assisen tot vijftien jaar cel veroordeeld werd als mededader van de aanslag op het Joods Museum in Brussel in mei 2014, heeft vandaag voor de rechter in Marseille in een ander dossier nog eens drie jaar cel gekregen wegens wapenbezit. Vorig jaar kreeg Bendrer in Frankrijk ook nog eens vijf jaar cel in een afpersingszaak.

De wapens werden acht maanden na de aanslag in Brussel gevonden in een appartement in de Bouches-du-Rhône. Bendrer gaf maandag voor de rechter in Parijs toe dat hij de wapens bijhield voor een vriend die in de cel zat in een drugsdossier. De politie trof een kalasjnikov, twee semi-automatische wapens en een jachtgeweer aan.



Bendrer zei niet te weten waarvoor ze dienden. De vriend voor wie hij ze naar eigen zeggen bijhield, kan niet meer ondervraagd worden want hij werd doodgeschoten bij een afrekening in het drugsmilieu.