Drie jaar en 6 maanden cel voor kinderpornoverzamelaar (24) uit Zaventem Amerikaanse FBI waarschuwde de Belgische autoriteiten ADN

16u10

Bron: Belga 0 thinkstock De Brusselse correctionele rechtbank heeft een 24-jarige jongeman uit Zaventem vandaag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar en 6 maanden, waarvan 21 maanden effectief. De jonge twintiger werd veroordeeld omdat hij er een indrukwekkende verzameling kinderporno op nahield en die via het zogenaamde dark web deelde met andere kinderpornoverzamelaars.

Het was de Amerikaanse FBI die in september 2014 de Belgische autoriteiten waarschuwde voor de jongeman omdat die kinderpornografisch materiaal verspreidde via het tor-netwerk, het zogenaamde dark web.

De politie viel bij de jongeman binnen maar vond er geen bezwarend materiaal. Na die huiszoeking waarschuwde hij de beheerder van de site waar hij actief was wel dat er een huiszoeking was geweest, maar dat niemand zich zorgen moest maken. Een jaar later kwam er een tweede waarschuwing van de FBI dat dezelfde jongeman opnieuw zeer actief was, wat leidde tot een tweede huiszoeking. Daarbij overhandigde de twintiger een USB-stick waarop nauwelijks iets stond, maar de politie vond een tweede stick die goed verstopt was en waarop zijn echte verzameling stond.

64.000 foto's en 700 video's

Die verzameling bleek te bestaan uit 64.000 foto's en 700 filmpjes die de jongeman verzameld had sinds hij 16 jaar oud was. Die collectie beelden, gaande van soft-erotisch tot zeer harde erotiek, was georganiseerd volgens kind. Uit de verzameling en de verklaringen van de jongeman bleek dat hij zeer gericht op zoek ging naar een bepaalde leeftijdscategorie, meisjes van 12 en 13 jaar, weliswaar met een ondergrens van 7 à 8 jaar. Bovendien bleek uit zijn posts op het dark web dat hij er van uitging dat het gerecht laks optrad tegen mensen zoals hij en in zijn verhoren bij de politie verklaarde hij dat hij niet van oordeel was dat hij gestraft moest worden.

De gerechtspsychiater omschreef de jongeman als een kernpedofiel en waarschuwde voor een groot gevaar op recidive. Reden genoeg voor de rechtbank om een strenge straf uit te spreken. Een deel van die straf werd wel met uitstel uitgesproken omdat de jongeman in tussentijd zijn studies heeft afgewerkt, vast werk heeft en zich bereid toonde een psychiatrische begeleiding te volgen.