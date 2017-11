Drie jaar cel voor vijftiger die stiefdochter aanrandde: "Ik heb haar alles geleerd, maar er was geen penetratie" ADN

15u37

Bron: Belga 1 Thinkstock Illustratiebeeld. Een Kortrijkse vijftiger is veroordeeld tot een celstraf van drie jaar, waarvan één jaar effectief, omdat hij zijn stiefdochter over een langere periode meermaals aanrandde. De man werd ook vervolgd voor verkrachting, maar dat acht de strafrechter niet bewezen.

De seksuele handelingen begonnen toen het samengesteld gezin op reis was in Gran Canaria. Het meisje was toen 13. Er deden zich daarna ook feiten voor in Kortrijk en in Tielt. Dat kwam begin dit jaar aan het licht toen het slachtoffer een domiciliewijziging ging doorgeven en daarbij gewag maakte van seksueel misbruik thuis.

Haar stiefvader bekende dat hij haar borsten en benen heeft aangeraakt. Hij voelde zich naturist en liep dan ook geregeld naakt in huis rond. "Ik heb haar alles geleerd, maar er was geen penetratie", verklaarde hij. Naar eigen zeggen wou hij haar tonen wat er mogelijk was, zonder de bedoeling om haar seksueel te beleven.

Er zijn geen aanwijzingen van geweld of bedreiging. Die verzwarende omstandigheid valt dus weg. Wel was het slachtoffer minderjarig en bevond de beklaagde zich in een gezagspositie. Volgens de rechter zijn er ook onvoldoende bewijzen dat er sprake was van verkrachting. De aanranding is wel bewezen.

Toen ze uit het huis wilde trekken, greep haar stiefvader het meisje hardhandig vast. Daarom wordt hij ook veroordeeld voor slagen.

Voor die feiten samen legt de rechter hem drie jaar cel op, waarvan een jaar effectief. De vijftiger wordt tien jaar uit zijn burgerrechter ontzet. Hij moet het slachtoffer ruim 15.000 euro morele schadevergoeding betalen.