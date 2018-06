Drie jaar cel voor verkrachting van hulpbehoevende vrouw bvb

29 juni 2018

14u30

Bron: Belga 3 De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft een 40-jarige man uit Antwerpen veroordeeld tot drie jaar cel voor verkrachting. Hij had het slachtoffer, dat met zware rugproblemen kampt, misbruikt toen hij haar een lift naar huis gaf. Pas twee jaar na de feiten kon de beklaagde geïdentificeerd worden op basis van achtergelaten DNA.

Het slachtoffer was in de nacht van 22 op 23 mei 2015 met haar buurman op café gegaan. Toen de pijn in haar rug erger werd, wilde ze naar huis. De buurman had nog geen zin om weg te gaan, waarop een zekere 'Ali' haar een lift aanbood.

Op weg naar haar woning zette hij zijn auto echter aan de kant en zei hij dat hij "zin had in seks". Hij had haar broek naar beneden getrokken en haar brutaal verkracht. Ze probeerde zich te verzetten, maar door haar rugproblemen kon ze weinig tegen haar aanvaller beginnen.

DNA

De vrouw deed aangifte en overhandigde de politie een stukje toiletpapier met het sperma van haar verkrachter. DNA-vergelijking leverde twee jaar later een match op met de beklaagde. Hij gaf toe dat hij seks met haar had, maar van enige dwang was volgens hem geen sprake geweest.

De procureur verwees echter naar de krabletsels op haar gezicht en armen, de blauwe plekken en de tandafdruk op haar lippen, waaruit volgens hem duidelijk bleek dat de seksuele contacten tegen haar wil gebeurden.

De rechtbank was dezelfde mening toegedaan en veroordeelde de man tot drie jaar cel. Hij moet het slachtoffer 5.000 euro schadevergoeding betalen. De vrouw kampt sinds de feiten met panische angsten en durft niet meer buiten te komen.