Drie jaar cel voor jongeman die tijdens wilde achtervolging jongetje van 7 jaar aanrijdt en vluchtmisdrijf pleegt ADN

13 maart 2018

16u54

Bron: Belga 2 De bijzondere jeugdkamer van de correctionele rechtbank heeft een 20-jarige jongeman uit Antwerpen veroordeeld tot drie jaar cel en twee jaar rijverbod. Hij had als minderjarige een jongetje van 7 aangereden in Berchem en vluchtmisdrijf gepleegd. De beklaagde had zich ook weerspannig opgesteld en slagen toegebracht aan een agent. De jeugdrechter besliste om hem uit handen te geven, waardoor hij als volwassene berecht werd.

De beklaagde was 17 jaar toen hij op 26 september 2015 met een gehuurde Volkswagen Polo de aandacht van de politie trok vanwege een verkeersovertreding op de A12 in Wilrijk. Toen ze hem wilde controleren, sloeg hij op de vlucht richting Antwerpen. De tiener probeerde het politievoertuig dat naast hem kwam rijden meermaals te rammen.

De wilde achtervolging leidde naar Berchem, waar de beklaagde in de Uitbreidingsstraat een 7-jarig jongetje aanreed dat de weg overstak. Het kind liep een hoofdwonde en dubbele beenbreuk op. De beklaagde remde even en zette dan zijn weg aan hoge snelheid verder. Het politievoertuig dat hem achtervolgde, kon de moeder van het jongetje niet meer ontwijken. De vrouw hield een hoop kneuzingen en blauwe plekken aan de aanrijding over.

Enkele dagen later geklist

De beklaagde zorgde ook voor brokken in de Statielei in Borgerhout en moest zijn wagen achterlaten. Hij verdween te voet, maar kon enkele dagen later worden opgepakt. Hij was al eerder met de politie in aanraking gekomen. Op 25 juli 2015 had zich aan een controle onttrokken en daarbij verwondingen toegebracht aan een agent. De tiener werd door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst en uiteindelijk uit handen gegeven.

De jongeman had geen betwisting gevoerd over de feiten. De verdediging had om een werkstraf of een straf met uitstel gevraagd, maar dat vond de rechtbank onvoldoende als signaal. Hij moet samen met zijn ouders de slachtoffers bijna 9.300 euro aan schadevergoedingen betalen.