Drie jaar cel gevorderd voor kraker vakantiewoningen: "Heb geen andere keuze door mijn strafblad" jv

05 oktober 2018

15u09

Bron: belga 0 Het openbaar ministerie heeft drie jaar cel gevorderd voor een 41-jarige man die regelmatig vakantiehuisjes in Zoersel en Schilde had gekraakt. Hij stal ook minstens negen fietsen, die hij verder verkocht. "Ik heb geen andere keuze. Door mijn strafblad krijg ik op de arbeidsmarkt geen kans", zei Tom L.

De beklaagde heeft inderdaad al heel wat veroordelingen verzameld, waaronder vijf jaar cel voor een diefstal met geweld. De procureur noemde hem "onverbeterlijk", omdat hij na iedere veroordeling weer nieuwe feiten pleegt. "Het houdt gewoon niet op bij hem. Hij wil zijn leven simpelweg niet beteren."

Tom L. moest zich vrijdag verantwoorden voor een reeks inbraken in vakantiewoningen in Zoersel en Schilde. Hij trok samen met zijn toenmalige vriendin in de huisjes in, maakte gebruik van het water en de elektriciteit en richtte een ravage aan. Ze lieten niet alleen rommel achter, maar ook drugsattributen, hondenhaar en (menselijke) uitwerpselen.

Drie diploma's

De beklaagde werd meermaals (bijna) betrapt, maar koos dan gewoon een ander vakantiehuisje uit. Soms keerde hij zelfs terug naar eentje dat hij al eerder gekraakt had. Ook een kort verblijf in de gevangenis bracht hem niet tot inzicht, want vrijwel meteen na zijn vrijlating brak hij opnieuw in een vakantiewoning in. Na zijn vertrek trof de eigenaar een attest van gevangenschap aan op naam van de beklaagde, alsook opengeknipte fietssloten.

Tom L. had net een veroordeling opgelopen voor achttien fietsdiefstallen, maar dat had duidelijk geen indruk gemaakt, want hij was gewoon blijven doorgaan met stelen. Hij had de fietsen voor 40 à 50 euro verkocht.

De beklaagde tilde er zwaar aan dat de procureur hem "onverbeterlijk" had genoemd. "Ik heb drie diploma's, maar ik kan mijn strafblad niet veranderen en daardoor krijg ik bij bedrijven geen kans. Ik ben niet onverbeterlijk. Ik heb gewoon geld nodig om mijn kinderen eten te geven."

Vonnis op 2 november.