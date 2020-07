Drie IS-vrouwen en hun kinderen onderweg naar België HAA

01 juli 2020

11u04

Bron: Belga 44 Tatiana Wielandt (27), Bouchra Abouallal (27), Nadia Baghouri (28) en zes van hun kinderen zijn onderweg naar ons land. Dat bevestigt het federaal parket. De veroordeelde IS-vrouwen en hun kroost zouden in maart al terugkeren vanuit Turkije, maar zaten vast door de coronapandemie.



De vrouwen zaten alle drie gevangen bij de Syrische Koerden na een jarenlang verblijf bij terreurgroep Islamitische Staat. Wielandt en Abouallal konden in oktober ontsnappen en naar Turkije vluchten.

Walter Damen, advocaat van de twee vrouwen, zei afgelopen maandag in ‘De Ochtend’ op Radio 1 dat “zijn cliënten in Turkije een proces hebben gehad en ginds zijn vrijgesproken, waarna ze door de plaatselijke autoriteiten op straat zijn gezet”. Ze verbleven sindsdien in een vluchtelingencentrum, iets waarvan het federale parket in ons land op de hoogte is gebracht in afwachting van hun uitlevering aan ons land.



Nog volgens Damen zullen de vrouwen “bij aankomst in ons land geen halve seconde op vrije voeten zijn”. “Ik kan enkel zeggen dat dit een repatriëring is in het kader van de strafuitvoering. Ze (Wielandt en Abouallal, nvdr.) zijn veroordeeld tot vijf jaar effectieve cel. Ofwel worden ze onmiddellijk naar de gevangenis overgebracht, ofwel worden ze onmiddellijk ondervraagd.”

Grootouders

Nadia Baghouri (28) kreeg vier jaar cel. Zij is een van de Syriëstrijders die België met forse dwangsommen probeerde te verplichten haar te repatriëren. Ze neemt haar vier kinderen mee, die mogelijk door grootouders zullen worden opgevangen.

De vier oudste kinderen van Tatiana Wielandt en Bouchra Abouallal zijn sinds begin dit jaar in ons land. De twee jongsten arriveren samen met Wielandt en Abouallal. Na aankomst zullen de kinderen in het ziekenhuis worden onderzocht. De jeugdrechter zal bepalen wat er met de kinderen moet gebeuren.