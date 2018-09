Drie Indiase Antwerpenaren door Interpol gezocht voor oplichting Indiase bank: 1,6 miljard euro mvdb

18 september 2018

10u55

Bron: SudPresse 0 De internationale politieorganisatie Interpol heeft vorige week drie Indiase Belgen geseind. Ze worden verdacht van de oplichting van de op een na grootste bank van India. Dat schrijven de SudPresse-kranten vandaag.

De Belgisch-Indiase miljardair Nirav Modi wordt verdacht van de oplichting van de bank. Hij zou die 1,6 miljard euro lichter gemaakt hebben. Daarbij kreeg de diamantair de hulp van drie naasten uit de regio Antwerpen. Zij worden nu geseind.



Het gaat om de jongste broer van Nirav Modi, de 34-jarige Neeshal uit Wilrijk. Hij wordt verdacht van het witwassen van een groot deel van het verduisterde geld. Ook tegen de 44-jarige zus van de twee, Purvi Modi, vaardigde Interpol een zogenaamd rood alarm uit. De zus, die eveneens de Belgische nationaliteit heeft, is de directrice of eigenaar van verschillende bedrijven die het geld witgewassen zouden hebben dat afkomstig was van de Punjab National Bank.



De derde gezochte persoon is de 33-jarige Aditya Nanavat, die dicht staat bij Nirav Modi. Zij heeft de dubbele nationaliteit. India en België hebben een uitwisselingsakkoord.



Nirav Modi zelf, 85ste op de Forbes-lijst van rijkste Indiërs, zou zich in Hongkong ophouden.