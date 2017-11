Drie hooligans in cel wegens rellen Club - Antwerp Aangehouden Björn F. ook betrokken bij rellen Club-Napoli Mathias Mariën

17u06

Bron: Eigen berichtgeving 0 rv Het Brugse parket heeft drie hooligans aangehouden die betrokken waren bij de rellen op 22 oktober na de wedstrijd Club-Antwerp. Bij de rellen raakten twaalf politiemensen gewond en werd veel schade aangericht.

“Na grondige analyse van de beschikbare camerabeelden van de helikopter van de federale Politie en de talrijke filmpjes die door omwonenden en getuigen aan de politie Brugge werden overgemaakt, kon de betrokkenheid van de drie verdachten met 100 % zekerheid aangetoond worden”, klinkt het. De verdachten verschijnen vrijdag voor de raadkamer. Die zal beslissen over hun verdere aanhouding. Opvallend: één van de betrokkenen is hoofdverdachte in het onderzoek naar de rellen na Club-Napoli eind 2015.

De rellen braken ruim een uur na de wedstrijd uit langs de Gistelsesteenweg in Sint-Jans-Brugge. De politie kon toen erger voorkomen door hun snelle optreden. Aanvankelijk werd gedacht dat het veelal Nederlandse relschoppers waren die de ellende veroorzaakten. Aan de hand van camerabeelden kon het parket nu drie verdachten identificeren. Allen bekend als hooligans van de harde kern van Club Brugge.

Björn F.

De eerste verdachte is de 35-jarige Björn F. uit Oostkamp. Betrokkene is reeds jarenlang gekend als een voetbalhooligan en werd reeds enkele malen veroordeeld wegens slagen en verwondingen. Hij werd reeds gesanctioneerd door de Voetbalcel van FOD Binnenlandse Zaken wegens inbreuken op de Voetbalwet. Hij is ook één van de hoofdverdachten in het dossier van de rellen na Club Brugge-Napoli eind 2015, waarbij na de wedstrijd enkele Italiaanse supporters op de Eiermarkt te Brugge slagen kregen van een bende Club-hooligans.

Brian V. en Kevin D.

De tweede verdachte betreft de 23-jarige Brian V. uit Roeselare. Betrokkene manifesteert zich de jongste twee jaar steeds meer als risico-supporter, en werd reeds enkele keren gesanctioneerd door de Voetbalcel van FOD Binnenlandse Zaken wegens inbreuken op de Voetbalwet. De derde verdachte is de 30-jarige Kevin D. uit Zedelgem. Hij kon aangewezen worden als de vernieler van het rode autootje van de plaatselijke schoenmaker, die een mobiele beperking heeft.

“Het onderzoek wordt inmiddels verdergezet”, klinkt het bij het Brugse parket. “Het is de intentie van het parket om zoveel mogelijk betrokkenen bij de rellen te identificeren en te vervolgen, zodat zij voor hun wangedrag passend kunnen bestraft worden en alle benadeelden een vordering tot schadeloosstelling zullen kunnen instellen tegen de verantwoordelijken.”

Ook twaalf politiemensen liepen verwondingen op, de meeste veroorzaakt door projectielen die door de relschoppers naar de politie werden gegooid. Ook werden diverse schilden en helmen van de politie vernield of beschadigd.