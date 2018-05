Drie gewonden bij zware klap in Vleteren

Alexander Haezebrouck

19 mei 2018

13u50

Bron: eigen berichtgeving

3

In de Elverdingestraat tussen Woesten en Elverdinge is vanmorgen een zwaar ongeval gebeurd. Een lichte vrachtauto die in de richting van Elverdinge reed, botste frontaal met een personenwagen die de tegenovergestelde richting reed. Vooral de bestuurder van de personenwagen, een 29-jarige man uit Vleteren, raakte zwaar gewond.