Drie gewonden bij ongeval met Lijnbus in Brugge

Mathias Mariën

17u37

Bron: Eigen berichtgeving

Bij een ongeval met een bus van De Lijn zijn deze middag drie personen gewond geraakt. Een zware vrachtwagen reed in de Kolvestraat in Brugge achteraan in op de bus. Door de klap katapulteerde de Lijnbus vooruit tegen een auto. "De chauffeur en twee reizigers zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. De materiële schade is heel erg groot", zegt Inge Debruyne van De Lijn.