Drie gewonden bij frontale botsing in Wuustwezel ADN

12 maart 2018

21u32

Bron: Belga 8 In het Antwerpse Wuustwezel zijn vanavond drie gewonden gevallen bij een botsing tussen in totaal drie voertuigen op de Kalmthoutsesteenweg. Dat zegt de lokale politie van de zone Grens.

Twee inzittenden raakten lichtgewond, een derde zat een tijd gekneld in een van de voertuigen en bleek er erger aan toe. Die persoon is zwaargewond, maar verkeert niet in levensgevaar. Een van de voertuigen belandde op de zij tegen een huisgevel, waardoor die beschadigd raakte. De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. De voertuigen kwamen in ieder geval uit verschillende richtingen aangereden. De rijbaan is in beide richtingen volledig afgesloten.

Lees ook: 40 maanden cel voor man die vriend voor dood achterliet na ongeval