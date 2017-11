Drie gewonden bij botsing met ambulance in Gozée IB

23u58

Bron: Belga 0 thinkstock Illustratiefoto Bij een botsing tussen een auto en een ambulance op de terugweg van een interventie, zijn in het Henegouwse Gozée (deelgemeente van Thuin) deze avond drie gewonden gevallen.

De twee ambulanciers raakten lichtgewond, de bestuurder van het andere voertuig is er erger aan toe maar is niet in levensgevaar. Ze werden overgebracht naar het ziekenhuis. Dat meldt de brandweer van de zone Henegouwen-Oost.