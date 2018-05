Drie gevonden Belgische soldaten WOI alsnog geïdentificeerd met uniek DNA-onderzoek ADN

28 mei 2018

16u26

Bron: Belga 0 DNA-onderzoek heeft officieel tot de identiteit geleid van drie soldaten die sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog nabij Diksmuide. De identiteit en het programma rond het herbegraving werden vandaag bekendgemaakt in De Panne, waar ze een laatste rustplaats krijgen. Voor een vierde soldaat bleek identificatie onmogelijk.

De vier soldaten werden in juni 2016 opgegraven tijdens een archeologisch bodemonderzoek in het kader van een nieuwe verkaveling. Al snel bleek het om één Fransman te gaan, die inmiddels begraven is op de begraafplaats van Saint-Charles de Potyze in Ieper, en drie Belgen.

Het bleken soldaten van het 12de linieregiment, dankzij de vondst van uniformknopen. Ze moeten gesneuveld zijn tussen 16 oktober en 10 november 1914. Uit onderzoek kwamen drie namen naar boven, die van Petrus Pintens (Mortsel/Hoboken), Gerard Joseph Dethier (Villers L’Evêque, Luik) en Félix Jacquet (Luik). Pintens en Dethier konden geïdentificeerd worden aan de hand van DNA van familieleden. Door deductie kon ook Félix Jacquet geïdentificeerd worden.

Het DNA-onderzoek is een primeur. De soldaten worden op 1 juli begraven door de gemeente De Panne en het War Heritage Institute op de Belgische Militaire Begraafplaats in De Panne. Het zal dan exact 100 jaar geleden zijn dat de begraafplaats werd ingewijd.