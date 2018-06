Drie gevangenen worden niet naar de cel teruggestuurd "wegens mensonwaardige omstandigheden" HA

29 juni 2018

13u59

Bron: VRT, eigen berichtgeving 0

Drie verdachten die in voorhechtenis zaten, worden niet naar de gevangenis van Mechelen teruggestuurd "wegens mensonwaardige omstandigheden". Dat heeft de raadkamer in Mechelen beslist. De gevangenis is overbevolkt. Acht anderen die volgens de rechter ook moesten worden vrijgelaten, verdwijnen toch weer achter de tralies, na beroep van het parket.

