Drie gevangenen niet naar cel teruggestuurd "wegens mensonwaardige omstandigheden" HA

29 juni 2018

13u59

Bron: Belga, VRT, eigen berichtgeving 364 Drie verdachten die in voorhechtenis zaten, worden niet naar de gevangenis van Mechelen teruggestuurd "wegens mensonwaardige omstandigheden". Dat heeft de raadkamer in Mechelen beslist.

In totaal heeft de raadkamer de vrijlating bevolen in dertien verschillende dossiers. Bij tien gedetineerden ging de Mechelse afdeling van het parket van Antwerpen in beroep. Dat betekent dat de betrokkenen aangehouden blijven in afwachting van een beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen. Die moet binnen de vijftien dagen uitspraak doen.

Drie anderen worden wel vrijgelaten na de beslissing van de rechter. Volgens de raadkamer kan sinds het begin van de cipierstaking de waardigheid van de gedetineerden niet gewaarborgd worden. Bovendien is de gevangenis van Mechelen overbevolkt. Momenteel verblijven er 113 gedetineerden, terwijl de capaciteit 84 bedraagt. De raadkamer oordeelde dat hierdoor de materiële levensvoorwaarden (degelijke voeding, hygiëne, de wandeling,...) niet meer beantwoorden aan de basisnorm.

Het parket heeft officieel nog niet gecommuniceerd over het aantal verdachten waarover het gaat.

Kathleen Van De Vijver van het gevangeniswezen zegt in een reactie: "Door de bereidwilligheid en inzet van de directie, werkwilligen en politie is er sinds het begin van de staking in de gevangenis van Mechelen de mogelijkheid geweest om twee bezoekmomenten per dag en één wandeling per dag aan te bieden, evenals telefoon in de cel en douche voor een dertigtal gedetineerden per dag."

(Lees verder onder de foto)

Elfde stakingsdag

De staking in de Belgische gevangenissen is intussen aan haar elfde dag toe. De vakbonden voeren actie tegen de plannen van justitieminister Koen Geens (CD&V) voor een minimale dienstverlening bij stakingen. Zowel in de Vlaamse als Waalse strafinstellingen ging vandaag minder dan de helft van het personeel van de ochtend- en de dagshift aan de slag, meldt het gevangeniswezen.

De bonden organiseren sinds vorige week woensdag een alternerende actie. Die begonnen in de Vlaamse gevangenissen, gevolgd door de Waalse en vandaag de Brusselse. Maar de deelname aan de staking blijft in heel het land groot, ondanks de afwisselende stakingsdagen. De bonden dekken dan ook iedereen die in staking gaat.

De hinder is vandaag wel het grootst in de Brusselse gevangenissen. In Sint-Gillis (dat onder de Vlaamse instellingen valt) ging maar 15,3 procent aan de slag voor de ochtendshift en niemand voor de dagshift. Voor de gevangenis van Vorst (die bij de Waalse hoort) zijn er enkel cijfers voor de dagshift: in de mannengevangenis ging 35 procent aan de slag, in de vrouweninstelling 50 procent.

Politie

Het directoraat-generaal Penitentiaire Instellingen moest enkel voor Vorst politieagenten optrommelen voor de nacht, ochtend en dag. Het gaat om 137 politiemensen, aangevuld met acht leden van de Civiele Bescherming.

Dit weekend zou er volgens de stakingskalender niet gestaakt worden. Maandag hervatten de acties. Die dag vindt er heel de dag ook overleg plaats met minister Geens. Dinsdag wordt enkel in de namiddag vergaderd.