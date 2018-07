Drie Gentse collega’s die naar WK liften, zijn in Polen aangekomen (dankzij de sympathieke Igor) Redactie

08 juli 2018

Drie medewerkers met een let’s do it-mentaliteit van StoryMe zijn vrijdag vanuit Gent vertrokken naar de halve finale van het WK in Sint-Petersburg, 2.500 kilometer verder. Gisterenavond zijn ze even gestrand in Duitsland, maar dankzij de sympathieke Igor zijn de collega's toch tot in Warschau geraakt. Ze hebben nog twee dagen om in Rusland te geraken.