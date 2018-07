Drie Gentse collega's al liftend naar halve finale WK: "Tickets liggen klaar" STORYME-MEDEWERKERS VERTROKKEN VOOR TOCHT VAN 2.500 KILOMETER JEFFREY DUJARDIN

07 juli 2018

02u34 0 Drie medewerkers met een let's do it-mentaliteit van StoryMe zijn gisteren vanuit Gent vertrokken naar de halve finale van het WK in Sint-Petersburg, 2.500 kilometer verder. Na een tocht door Nederland, Duitsland, Polen en de Baltische staten moeten ze dinsdag om 20 uur in het stadion zitten voor de aftrap.

Na een vergadering woensdag beslisten ze bij StoryMe, een jong videomarketing bedrijf in Gent, drie werknemers de trip van hun leven te bezorgen. "Alles draait om beleven", zegt oprichter Lorenzo Bown. "De drie liften vanuit Gent richting Sint-Petersburg, een tocht van meer dan 2.500 kilometer. Einddoel: de halve finale van het WK halen op 10 juli. De tickets voor de match liggen klaar."

De 29-jarige Thomas kijkt er naar uit. "Het zal een uitdaging worden, dat is zeker", zegt hij terwijl Elisabeth (26) en Vincent (28) naast hem zitten te glunderen. Hij werkt net als Elisabeth als art director, Vincent is country manager. "Eens we vertrokken zijn, zullen we elkaar op een andere manieren leren kennen, dat ben ik zeker", lacht Thomas.

Vertrouwen

De drie zijn gisteren rond de middag vertrokken, ze moeten zeker tegen 20 uur dinsdag in Sint-Petersburg zijn. Ze hebben er vertrouwen in. "Ik denk dat we van onze sterktes gebruik kunnen maken", zegt Elisabeth. "In onze job moeten we veel creatief denken, inspelen op onvoorspelbare problemen. En we hebben Vincent mee: een echte salesman die de chauffeurs wel zal kunnen overtuigen."

Tijdens hun trip maakt het trio dagelijks video's over zijn tocht, maar daar stopt het niet. "We hebben gps-trackers voor elk van de drie", zegt Lorenzo. Daarnaast sleuren ze ook powerbanks mee en opnamemateriaal. Je kan ze live volgen en zelfs berichten sturen via traveltorussia.be. Naast hun duim in de lucht steken, krijgen de drie nog andere opdrachten. "Zo zullen we zaken ruilen onderweg", zegt Elisabeth.

Challenges

"Daarnaast hebben we ook challenges, één per land dat we doorkruisen. Per geslaagde uitdaging krijgen we geld voor eten of een slaapplek. Eén van de uitdagingen is: zwem in een fontein.""Mensen mogen ook altijd suggesties doorgeven", zegt Vincent. "Zolang het niet te extreem is, staan we open voor alles."

Hun avontuur begon vlot, om 14 uur gisteren hadden ze hun eerst lift in Gent te pakken. En Rusland raken ze binnen, want een internationaal paspoort en een WK-ticket volstaan deze maand om de grens over te gaan.