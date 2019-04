Drie Fransen gearresteerd na overlijden van uitbater nachtwinkel Moeskroen kv

02 april 2019

19u30

Drie Fransen zijn gisteren gearresteerd in Doornik, in het onderzoek naar een diefstal met geweld in een nachtwinkel in Moeskroen. Dat deelt het parket van Doornik vandaag mee. Een van de uitbaters kwam om.

De zaak werd opgestart door een onderzoeksrechter van Bergen, en vervolgens overgenomen door een Doornikse rechter. De verdachten hebben de Franse nationaliteit en zijn 20, 22 en 23 jaar oud. Ze werden gearresteerd voor diefstal met geweld, met de verzwarende omstandigheid dat een persoon omkwam. Dat zei Frederic Bariseau, eerste substituut-procureur des Konings van Doornik.

"Het is een zaak die zal worden gecorrectionaliseerd. Voor de rechtbank moet nu uitgemaakt worden of er een oorzakelijk verband bestaat tussen de agressie en de dood van de handelaar. De beklaagden riskeren 20 tot 30 jaar gevangenisstraf", ging hij verder.



De feiten vonden vrijdagochtend plaats rond 5.10 uur. De drie daders, die onder invloed waren, werden door twee medewerkers van de winkel weggeduwd. Tijdens de vechtpartij kreeg een van de uitbaters een klap op de borst. Hij viel op de grond en stierf rond 6.30 uur, ondanks de tussenkomst van de hulpdiensten. Het gaat om een Pakistaan die werd geboren in 1971. Er werd geen wapen gebruikt of getoond.

De daders sloegen eerst op de vlucht, maar werden gefilmd door het videobewakingssysteem. Zondag kwamen ze zichzelf aangeven bij de politie van Moeskroen en Doornik. Ze werden alle drie opgesloten.