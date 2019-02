Drie Europarlementsleden en enkele activisten breken binnen in Kleine-Brogel LH ADN

20 februari 2019

10u48

Bron: The Guardian, Belga, Facebook 1 Vanmorgen zijn vier activisten van ‘Agir Pour La Paix’ en drie Europarlementariërs van de groene fractie binnengebroken in de luchtmachtbasis van Kleine-Brogel in Peer. Ze wilden er protesteren tegen de mogelijke aanwezigheid van Amerikaanse nucleaire bommen, en betraden er ook de startbaan. De demonstranten werden allen opgepakt. Dat meldt de actiegroep zelf, alsook de Britse krant The Guardian.

Volgens The Guardian gaat het om de Europarlementsleden Molly Scott Cato, Michèle Rivasi and Tilly Metz, respectievelijk afkomstig uit Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Luxemburg. Buiten het militaire domein stond nog een ander Europarlementslid van de groene fractie, de Oostenrijker Thomas Waitz, samen met nog activisten van Agir Pour La Paix.

De militaire autoriteiten pakten de indringers op, net als de militanten die buiten de basis demonstreerden. In totaal werden zestien personen meegenomen, bevestigt het parket. Ze werden allemaal overgebracht naar het commissariaat van Leopoldsburg en later weer vrijgelaten. Er werden wel meerdere pv’s opgemaakt. Die zullen worden overgemaakt aan het parket Limburg, dat zal bekijken of er een gerechtelijke vervolging komt. Door het betreden van de landingsbaan werden alle vliegactiviteiten een tijd gestaakt.

De activisten blokkeerden de landingsbaan voor de F-16's en eisten de terugtrekking van de Amerikaanse nucleaire wapens uit België en Europa. Ze willen dat alle EU-lidstaten het VN-kernwapenverdrag ondertekenen. Daarnaast pleiten ze ook voor de oprichting van een kernwapenvrije zone in Europa. Aanleiding voor de protestactie is de Amerikaanse en Russische terugtrekking uit het INF-wapenbeheersingsverdrag eerder deze maand.

Ook in juni 2018 drongen acht militanten van dezelfde organisatie, onder wie een lid van de Franstalige groenen Ecolo, binnen in de militaire basis in Limburg. Defensie diende toen klacht in.

De activisten kunnen vervolgd worden voor schending van artikel 120 van het strafwetboek. Volgens dat artikel riskeert elke persoon die zonder toelating de muren, hekken, hagen of andere afsluitingen van een militair domein beklimt of overschrijdt een gevangenisstraf van 8 dagen tot een jaar en een boete van 26 tot 100 euro.

#nukeban #ICAN Nous sommes actuellement arrêtées avec deux collègues eurodeputees ecolo sur la base aérienne de #KleineBrogel suite à notre action symbolique de blocage de la piste de décollage pour demander le retrait des bombes nucléaires américaines du sol européen #desescalde pic.twitter.com/nBF6XWRs2O Michèle Rivasi(@ MicheleRivasi) link