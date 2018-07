Drie drugsdealers opgepakt in Schaarbeek AV

31 juli 2018

17u45

Bron: BELGA 1 De lokale politie Brussel Noord heeft vorige week vrijdag drie mannen opgepakt die al enkele maanden drugs aan het dealen waren in Schaarbeek en Sint-Jans-Molenbeek. Bij een huiszoeking in Schaarbeek trof de politie verschillende soorten drugs aan en een geldsom van 6.040 euro. Dat meldt het Brusselse parket.

De recherche van de zone Brussel Noord was de drughandel al van begin april op het spoor. Daardoor konden ze al snel twee verdachten identificeren. Het ging om de 28-jarige A.M. en de 25-jarige A.Z., die allebei cocaïne aan de man brachten in Schaarbeek en Sint-Jans-Miolenbeek. De politie kon hen herhaaldelijk observeren terwijl ze aan het dealen waren. Op die manier kwam ook een derde verdachte in het vizier, de 27-jarige G.J., wiens woning gebruikt werd om de drugs op te slaan.

Vorige week vrijdag konden de rechercheurs de drie verdachten inrekenen en hielden ze een huiszoeking bij G.J. thuis. Daar werd de som van 6.040 euro aangetroffen, naast 48 pakjes cocaïne, 82 gram cannabis, 48 gram marihuana, 27 gram XTC. De politie vond er ook een gestolen identiteitskaart, een bivakmuts en een masker en twee bankkaarten.

Twee van de drie verdachten werden door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst.