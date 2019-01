Drie doden op Waalse wegen jv

01 januari 2019

12u15

Bron: belga 0 Bij twee verkeersongevallen in Wallonië zijn tijdens nieuwjaarsnacht drie mensen om het leven gekomen. Dat werd uit verschillende bronnen vernomen.

Het zwaarste ongeval vond plaats in Aiseau-Presles, in de provincie Henegouwen. Daar botsten kort voor middernacht twee auto's frontaal op elkaar. Twee jongemannen (geboren in 1998 en 2000) kwamen om. Vijf anderen raakten gewond, van wie er een erg aan toe is. Dat bevestigde de lokale politie na een bericht op de website RTL Info.

In Luik kwam een 78-jarige voetgangster om. Ze werd aangereden door een auto toen ze rond 1.00 uur 's nachts op een zebrapad de straat overstak. De bestuurder werd opgepakt.