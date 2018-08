Drie doden na steekpartij in Waals restaurant: "Drama in privésfeer" kg

22 augustus 2018

19u20

Bron: Belga 76 In het Luikse Plombières (Blieberg) zijn drie doden gevallen bij een steekpartij in een restaurant. Dat meldt het parket van Luik. Het gaat om een "drama in privésfeer", bevestigt burgemeester Thierry Wimmer . Ook de dader is omgekomen.

Volgens getuigen zou een man rond 17 uur het restaurant zijn binnengedrongen met een mes. Daar zou hij meerdere mensen hebben verwond. Volgens het parket zijn er drie mensen omgekomen, waaronder de dader.

Geen terreur

De burgemeester verklaart dat het gaat om een "drama in privésfeer" en er dus geen sprake is van terreur. "Jammer genoeg heeft zich deze namiddag een drama voorgedaan in Moresnet-Chapelle (een deelgemeente van Blieberg, nvdr)", klinkt het in een persbericht. "Er zijn verschillende slachtoffers te betreuren. Deze daad heeft geen terroristisch karakter en bevindt zich in de privésfeer. De dader kan geen schade meer berokkenen. Er is geen gevaar voor de bevolking."

Helikopter

Minstens één slachtoffer werd afgevoerd met een medische helikopter. Daarnaast zijn er verschillende politiewagens en ambulances ter plaatse. De straat werd afgesloten. Volgens getuigen is de dader de ex-vriend van een van de slachtoffers, hoewel dat nog niet bevestigd kon worden.