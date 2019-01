Drie doden aangetroffen in loods in Eksel die was ingericht als drugslabo HR MMM DVDE

29 januari 2019

07u51

Bron: Eigen berichtgeving, VTM NIEUWS 35 In een loods in het Limburgse dorp Eksel (Hechtel-Eksel) zijn afgelopen nacht drie doden aangetroffen. De hal was ingericht als drugslabo. Dat is bevestigd aan onze redactie.

Hoe de slachtoffers om het leven kwamen, is nog niet duidelijk. De politie van de zone Kempenland deed rond 4 uur de ontdekking in de loods, die zich bevindt aan de Kiefhoekstraat, in de buurt van de Zandstraat. Naar verluidt waren ze opgeroepen omdat er melding was gemaakt van een vreemde geur.

De loods deed dienst als drugslab, een productieruimte voor de aanmaak van synthetische drugs zoals xtc en amfetamines. Het onderzoek is nog volop bezig. Brandweer, politie en burgemeester willen of mogen geen informatie geven.

De politie Kempenland deed de eerste vaststellingen in verband met het overlijden van de drie mannen. Het parket van Limburg werd verwittigd. Er is een gerechtelijk onderzoek gestart.

Bekijk ook:

Midden oktober was er een zware brand in de Kiefhoekstraat in Eksel. Na een explosie ontstond toen grote rookontwikkeling. Lees er hier meer over.