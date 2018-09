Drie Dehaenes duwen CD&V-lijsten in Grimbergen, Vilvoorde en Zemst bvb

02 september 2018

13u43

Bron: Belga 0 Zowel in Grimbergen, Vilvoorde als Zemst wordt de CD&V-lijst geduwd door een telg uit de familie van wijlen Jean-Luc Dehaene. In Vilvoorde gebeurt dat door diens weduwe Celie (76). In Zemst en Grimbergen is dat het geval door respectievelijk zijn zonen Tom (59) en Koen (51). Het is de eerste keer dat Koen Dehaene, de oudste zoon van Celie en Jean-Luc, zich kandidaat stelt bij verkiezingen. Tom is momenteel Vlaams-Brabants gedeputeerde.

"Ik was meteen overtuigd toen men mij vroeg de CD&V-lijst te duwen in Vilvoorde. Het is een bijzonder sterke ploeg met meer vrouwen dan mannen op de lijst. Als moeder en grootmoeder kan ik dat alleen maar toejuichen. Het is bovendien een erg jonge ploeg die mijn ervaring zeker kan gebruiken. Graag wil ik extra aandacht voor senioren of mensen die minder goed te been zijn. Voetpaden en oversteekplaatsen moeten veilig zijn in Vilvoorde", aldus Celie Dehaene.

Tom Dehaene, die reeds in de gemeenteraad van Zemst zetelt, wil als lijstduwer vooral wegen op het gemeentelijk beleid rond mobiliteit, betaalbaar wonen en zorg. De prioriteiten van Koen Dehaene liggen op vlak van veiligheid (ook in het verkeer), betaalbare woningen voor jonge gezinnen en voldoende plaats voor kinderopvang, scholen en sport.