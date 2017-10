Drie dagen volop zon: hele weekend nazomer met temperaturen boven 20 graden TT

06u52

Bron: Belga 0 thinkstock We hebben er een tijdje op moeten wachten, maar op de meeste plaatsen wordt het vandaag een zonnige dag. Alleen over het noorden kunnen soms nog enkele wolkenvelden voorbijglijden. Het nazomerweer gaat gepaard met zeer hoge temperaturen voor oktober, met maxima tot 17 graden in de Hoge Venen, 19 graden aan de kust en tot 21 of 22 graden elders.

Het blijft bovendien volgende nacht helder en vrij zacht, meldt het KMI. In het zuidoosten van het land is er 's ochtends vorming van nevel of mist. Minima van 8 à 9 graden in de Ardennen tot 14 graden aan zee bij een zwakke en later matige zuidenwind.



Ook de volgende dagen staat een mooi nazomerweer op het menu, met volop zon en temperaturen die morgen en maandag zelfs tot 25 graden kunnen oplopen.



Van woensdag tot vrijdag moeten er rekening gehouden worden met meer bewolking en bestaat er een kans op regen of buien. Vanaf vrijdagmiddag dient zich een weersverbetering aan. De maxima variëren rond 17 graden.



Het KMI waarschuwt tot slot voor CO-intoxicatie, met ongunstige voorwaarden voor het gebruik van verwarmings- en waterverwarmingstoestellen.