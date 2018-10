Drie dagen verkeershinder in Brussel door Eurotop en Euro-Aziatische top sam

15 oktober 2018

23u23

Bron: belga 0 Op 17, 18 en 19 oktober 2018 vindt in Brussel een Europese top van staats- en regeringsleiders en een ASEM-top (Asia-Europe Meeting) plaats in de gebouwen van de Raad van de Europese Unie in de Wetstraat. De politie stelt tijdens die dagen een veiligheidsperimeter in, waardoor een aantal straten afgesloten worden voor het verkeer en enkel personen met een toelating de perimeter te voet mogen betreden. Mobiris waarschuwt dan ook voor verkeershinder.

Vanaf overmorgen 15.00 uur wordt de Reyers-Centrumtunnel afgesloten voor het verkeer dat tot het einde van de bijeenkomsten op vrijdagavond. Op 17, 18 en 19 oktober wordt een perimeter ingesteld en die omvat het Schumanplein, de Wetstraat tussen het Schumanplein en de 'Résidence Palace', de Froissartstraat tussen de Belliardstraat en het Schumanplein en Justus Lipsiusstraat.

Enkel de voertuigen geaccrediteerd door de diensten van de Raad van de Europese Unie en die van de politiediensten hebben er toegang. Leveringen zullen niet mogelijk zijn en de voertuigen zullen enkel toegang hebben via de Oudergemselaan. De andere toegangen zijn enkel voor prioritaire voertuigen. Binnen deze veiligheidsperimeter mogen ook geen vuilniszakken, fietsen of terrassen op de openbare weg geplaatst worden.

Buurtbewoners en plaatselijk verkeer

De buurtbewoners krijgen wel te voet toegang tot de perimeter, met hun identiteitskaart. Werknemers en handelaars uit de buurt worden ook doorgelaten, mits ze hun identiteitskaart en een doorgangsbewijs voorleggen dat afgeleverd is via hun werkgever. Iedereen die in het bezit is van een dergelijk doorgangsbewijs en zijn identiteitskaart, zal ook de perimeter kunnen betreden.

In een aantal straten zal ook enkel plaatselijk verkeer toegelaten worden. Het gaat om de Archimedesstraat, tussen de Stevinstraat en het Schumanplein, de Kortenberglaan, tussen de Stevinstraat en het Schumanplein, de Wetstraat, tussen de Blijde Inkomstlaan en het Schumanplein, de Oudergemselaan, tussen de Belliardstraat en het Schumanplein, en de Breydelstraat.

Binnen de perimeter, en in de straten waar enkel plaatselijk verkeer toegelaten is, is bovengronds parkeren verboden, net als op de Etterbeeksesteenweg, tussen de Belliardstraat en de Van Maerlantstraat, de Van Maerlantstraat, en de Belliardstraat, tussen de Etterbeeksesteenweg en de Oudergemselaan.

De buslijnen van de MIVB en De Lijn die door de perimeter rijden, worden omgeleid.

Andere top

Op 18 oktober vergaderen de staatshoofden en regeringsleiders tijdens de ASEM-top in de musea van het Jubelpark te Brussel, waardoor die dag vanaf de middag tot 's avonds ook een perimeter wordt ingesteld in de Blijde Inkomstlaan, de Renaissancelaan, de Nerviërslaan, de Galliërslaan en de IJzerlaan.

Binnen die perimeter geldt een parkeerverbod, ook voor fietsen en andere tweewielers. Enkel plaatselijk verkeer mag door, net als de delegaties met een doorlaatbewijs van de organisator en/of van de politiediensten, de politie- en veiligheidsdiensten. De bewoners hebben toegang tot hun garage en te voet mag iedereen door.