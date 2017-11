Drie cannabisplantages opgerold in de Kempen Nederlanders van 25, 27 en 38 jaar opgepakt Toon Verheijen

15u55

Bron: Eigen berichtgeving 1 Toon Verheijen Speurders van de FGP Turnhout zijn vanmorgen op drie adressen binnengevallen waar vermoedelijk cannabisplantages waren ondergebracht.

Dat gebeurde onder meer in de Gelmelstraat in Hoogstraten, de Noordheuvel in Gooreind-Wuustwezel en op nog een derde adres in Loenhout (Wuustwezel). De plantage in Gooreind was de grootste met zo'n 2.500 planten. In Loenhout waren dat er 621 en in Hoogstraten 515. Daarnaast werdene ook honderden bloempotten aangetroffen waaruit de planten al geoogst waren. Er zijn drie Nederlanders van 25, 27 en 38 jaar opgepakt. Zij moeten nog voor de onderzoeksrechter verschijnen.

