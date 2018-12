Drie Brugse leerlingen die met aanslag dreigden op school definitief geschorst Gunter Van Stappen HA

19 december 2018

12u49

Bron: VTM NIEUWS 2 Drie van de vijf leerlingen van het KTA in Brugge die ermee dreigden een aanslag te plegen op de OKAN-klas, zijn definitief geschorst. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. De twee andere leerlingen worden begeleid binnen de school en kunnen dus les blijven volgen.

In een besloten chatgroep op Facebook dreigden leerlingen van het KTA in Brugge ermee een aanslag te plegen op de OKAN-klas van hun school, waar anderstalige nieuwkomers worden opgevangen. De leerlingen, van 17 en 18 jaar oud, zetten ook foto’s van oorlogswapens bij het bericht. De school schakelde de politie in en het parket onderzocht de zaak. Vijf leerlingen werden geschorst wegens “stoere praat” op Facebook.



Het was een van de leerlingen zelf die het bestaan van de chatgroep meldde aan de schooldirectie. In het gesprek dat de directie, het CLB en de leerlingbegeleider met hem hadden, bleek dat ­enkele jongens van de school een besloten chatgroep op Facebook hadden die ze Rechtse Alliantie van het KTA noemden. Er werden zaken besproken die veel verder gingen dan het opstarten van een fascistische partij.

Wapens

De politie en het parket startten een onderzoek. De jongens werden verhoord en bij een van hen, diegene die met de wapens poseerde, werd een huiszoeking gehouden. Daarbij werden wapens en legerkleding aangetroffen. “De vader van de betrokkene is een verzamelaar van wapens en heeft de ­nodige vergunningen. Er is geen inbreuk vastgesteld op de wapenwet”, aldus het Brugse parket.



De directie heeft intussen beslist om drie leerlingen definitief te schorsen, twee anderen krijgen begeleiding op school en mogen de lessen blijven volgen.



“We hebben contact opgenomen met experts op vlak van deradicalisering en na gesprekken is besloten om met twee leerlingen in het deradicaliseringstraject te stappen, dat voor de rest van het schooljaar loopt. Zij blijven dus op school, maar ondervinden de duidelijke boodschap dat de school racistisch of radicaal gedrag niet tolereert en dragen de gevolgen van hun daden. De drie andere leerlingen hebben begeleiding nodig die de school overstijgt. Voor hen wordt naar een oplossing buiten de schoolmuren gezocht.”

