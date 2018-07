Drie branden in korte tijd in Maasmechelen: kwaad opzet niet uitgesloten SVM

26 juli 2018

16u36

Bron: Belga
Voor de derde keer op korte tijd is in Maasmechelen brand gesticht in een leegstaand gebouw. Deze ochtend moest de brandweer uitrukken voor een uitslaande brand in de voormalige gebouwen van De Voorzorg op de hoek van de Rijksweg met de Joseph Smeetslaan. Het parket van Limburg kwam ter plaatse en begon met een sporenonderzoek.

Volgens parketwoordvoerster Anja De Schutter valt het niet uit te sluiten dat de verschillende branden in en rond Maasmechelen het werk zijn van één en dezelfde persoon. "Het is nog voorbarig om dit te stellen. Maar het is altijd een mogelijkheid als er drie branden op korte tijd zijn."

Net als bij de branden van 13 en 16 juli moesten brandweer en politie vandaag om twintig voor vijf uitrukken voor een brand in een leegstaand gebouw. "Toen we er aankwamen, was het duidelijk dat het over de garages en de benedenverdieping van het achtergebouw ging", laat Andy Knoors van de brandweerzone BWOL weten. De brand was zeer snel onder controle, maar de brandweer kon niet voorkomen dat het achtergebouw en de garages volledig in de vlammen opgingen.

Oproep tot getuigen

De Rijksweg werd even afgesloten voor het verkeer. Deze voormiddag kwamen het parket, het laboratorium van de federale politie en de branddetectiehond ter plaatse voor een sporenonderzoek. "De eerste vaststellingen wijzen op opzet", aldus De Schutter. "Er zijn sporen genomen, maar daarover hebben we nog geen uitsluitsel."

De politie doet een oproep tot getuigen. Mensen die vorige nacht of op 13 of 16 juli iets gezien hebben, kunnen steeds contact opnemen met de politie Lanaken-Maasmechelen op het nummer 089 47 47 47.