Drie Belgische universiteiten bij de beste 200 ter wereld: "Maar opgelet voor de brexit" SVM

26 september 2018

15u30

Drie Belgische universiteiten hebben een plaats veroverd in de top 200 met beste universiteiten van de wereld: de KU Leuven, de Université Catholique de Louvain (UCL) en de Universiteit Gent. Net als vorig jaar prijkt de universiteit van Oxford aan de top. Onder meer de brexit kan ervoor zorgen dat Europese universiteiten het moeilijker zullen krijgen.

Op basis van indicatoren als onderwijs, research, wetenschappelijke citeringen en internationale outlook stelt het gespecialiseerde Londense tijdschrift Times Higher Education (THE) een top op met meer dan 1.250 universiteiten uit 86 landen. Het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten blijven de top tien domineren.

De universiteit van Oxford behoudt de topnotering, Cambridge blijft op de tweede plaats staan. Het California Institute of Technology zakt van een gedeelde derde plaats naar de vijfde plaats.

Universiteit Gent fors achteruit

De KU Leuven is op plaats 48 de hoogst geplaatste Belgische universiteit. Vorig jaar stond de Leuvense Alma Mater 47ste. De UCL schuift één plaatsje op: van de 129ste naar de 128ste plaats. Die plek wordt gedeeld met de Universiteit van Maastricht. De Universiteit Gent maakt een serieuze duik: van plaats 107 naar 143.

De VS en Europa domineren nog steeds de lijst, maar de instellingen in onder meer China rukken op. THE ziet zelfs een stagnatie bij de Europese, Amerikaanse en Australische universiteiten omdat de globale concurrentie toeneemt. Het Londense magazine waarschuwt ook voor de mogelijke gevaren van de brexit voor de Europese universiteiten.

Extreemrechts populisme

"In onze ranglijst zijn veel Europese universiteiten nog steeds succesvol, maar een verschuiving van het politieke klimaat op het continent kan de hogeronderwijsinstellingen beschadigen", benadrukt Ellie Bothwell van de THE. "Door de brexit kunnen onderzoekssamenwerkingen en pan-Europese mobiliteit beperkt worden, met als gevolg dat universiteiten in het VK en Europa achterstand oplopen."

"Intussen beïnvloedt de toename van het extreemrechtse populisme nu al de academische vrijheid in landen als Hongarije. Al deze factoren -gecombineerd met de stijgende concurrentie in Azië- kunnen de Europese universiteiten de komende twaalf maanden onder druk zetten."

De top tien op een rijtje:

1. Oxford University (VK)

2. University of Cambridge (VK)

3. Stanford University (VS)

4. Massachusetts Institute of Technology (VS)

5. California Institute of Technology (VS)

6. Harvard University (VS)

7. Princeton University (VS)

8. Yale University (VS)

9. Imperial College London (VK)

10. University of Chicago (VS)