Drie bagagedieven opgepakt aan Brussel-Noord avh

29 augustus 2018

16u32

Bron: Belga 4 Vlakbij het treinstation Brussel-Noord heeft de politie gisteren drie bagagedieven opgepakt. Dat meldt het Brusselse parket. De drie werden gisteragavond op heterdaad betrapt toen ze reiskoffers probeerden te stelen uit een bus die klaarstond voor vertrek.

Agenten van de zone Brussel Noord (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node) hadden het drietal al enige tijd in de gaten en konden hen terstond inrekenen. De drie zijn ter beschikking gesteld van het Brusselse parket.

Eind juli deden verschillende chauffeurs van reisbussen die aan het Brusselse Noordstation stoppen, al hun beklag in de media over de onveilige situatie. Ze hadden het daarbij onder meer over bendes die het op de bagage van argeloze busreizigers hadden gemunt. De politie Brussel Noord kondigde toen aan de patrouilles op het terrein waar nodig te heroriënteren en strenger toe te zien.