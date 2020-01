Drie artsen vrijgesproken op euthanasieproces Cedric Matthys

31 januari 2020

01u02 40 Driemaal onschuldig: de artsen die betrokken waren bij de euthanasie van Tine Nys in 2010, zijn vrijgesproken. Dat heeft de jury van het Gentse hof van assisen na urenlang beraad beslist. Joris V.H.: “Ik ben blij met de vrijspraak. Maar niemand is hier ongeschonden uitgekomen.”

Door het oog van de naald. Dat spreekwoord lijkt uitgevonden voor deze zaak. Na tien dagen vol getuigenverhoren, emoties en giftige commentaren spreekt de twaalfkoppige jury Joris V.H. (59), Godelieve T. (67) en Frank D.G. (58) vrij.

Joris V.H. is opgelucht, zo zegt hij in een eerste reactie aan HLN: “Ik ben blij met de vrijspraak. Na 14 dagen komt dit als een verlossing. Maar niemand is hier ongeschonden uitgekomen.”

“Ons leven werd de laatste tien jaar gegijzeld”, liet ook Godelieve T. verstaan in haar slotwoord. Nu kan de psychiater, net als de twee huisartsen, naar huis als een vrije vrouw. “Ik ben blij voor mijn vier kinderen en tien kleinkinderen. Zij hoeven tenminste niet door het leven terwijl het etiket van moordenaar op mij kleeft. We dragen dit al tien jaar mee. Zonder mogelijkheid op verweer. Het was een opluchting om hier te mogen vertellen hoe het gebeurd is”, klinkt het.

Waar ging het over?

Voor wie na alle berichten het kaf moeilijk van het koren kan scheiden, vatten we het proces even kort samen. Alles begon met de euthanasie op Tine Nys. Joris V.H. voerde in de avond van 27 april 2010 de euthanasie uit. De 38-jarige dame uit Sint-Niklaas diende haar euthanasie-aanvraag in op kerstdag 2009. In de weken en maanden daarna nam ze de tijd om afscheid te nemen van haar vrienden en organiseerde ze ook een afscheidsweekend aan zee met haar familie, die vrede leek te hebben genomen met haar besluit en haar ook één keer vergezelde tijdens een sessie bij Godelieve T.

Enkele weken voor haar dood kreeg Tine Nys boven op eerdere diagnoses te horen dat ze autistisch was. Volgens haar familie hadden haar artsen de mogelijkheid voor een nieuwe therapie moeten aangrijpen in plaats van haar leven te doen eindigen. De familie Nys vond ook dat meerdere voorwaarden uit de euthanasiewet van 2002 geschonden waren. Voor euthanasie bij psychisch lijden zijn de handtekeningen van twee artsen en een psychiater nodig. De handtekening van Frank D. kwam pas twee uur voor de dodelijke gifinjectie.

De euthanasie zelf verliep klungelig. Dokter Joris V.H. was zijn pleisters vergeten, waardoor de vader van Tine tijdens de gifinjectie op de naald moest duwen. Het registratiedocument bereikte de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie pas na 51 dagen in plaats van de wettelijk voorziene vier. Joris V.H. vermeldde zichzelf als “tweede arts” die de euthanasie goedkeurde, terwijl hij de eerste was.

Zo zou Tine volgens hen niet uitbehandeld zijn, handelden sommige artsen niet onafhankelijk en was het verslag dat huisarts Frank D.G. schreef niet grondig genoeg. Hier kwamen doorheen het proces nog heel wat aantijgingen bij, maar deze zijn nu dus allemaal van tafel geveegd.

