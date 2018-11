Drie artsen naar hof van assisen voor schending voorwaarden euthanasie Tine Nys (38) Jeffrey Dujardin

22 november 2018

16u17 4 Drie artsen uit Oost-Vlaanderen moeten zich voor het Gentse hof van assisen verantwoorden voor het niet naleven van de voorwaarden voor euthanasie bij de 38-jarige Tine Nys uit Sint-Niklaas in 2010. Dat heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling vandaag beslist. De artsen worden beschuldigd van vergiftiging.

Psychisch lijden vormde voor Tine Nys (38), met een verleden in de psychiatrie en een stukgelopen relatie, in 2009 de aanleiding voor haar euthanasie-aanvraag. Haar dood kreeg ze. Maar of ze ook alle hulp kreeg om haar psychisch lijden te stoppen? Haar zussen getuigden op 2 februari 2016 in ‘Terzake’ dat die euthanasie niet alleen slordig werd uitgevoerd, maar dat de voorwaarden voor euthanasie niet nageleefd werden.

Waarom Tine Nys precies dood wilde, is niet helemaal duidelijk. Ze had in de psychiatrie gezeten, maar dat was alweer 15 jaar voor haar dood. “Tine had een moeilijke jeugd en een psychiatrisch verleden, maar dat was ze ontgroeid”, getuigden haar zussen in ‘Terzake’. Toch trok Nys op 38-jarige leeftijd naar haar huisarts met haar wens voor euthanasie. Volgens haar zussen waren door een stukgelopen relatie weer oude gevoelens van afwijzing en gebrek aan liefde opgeborreld. De gevraagde euthanasie zou ze uiteindelijk ook krijgen. Wettelijk leek alvast aan de voorwaarden voldaan. Drie artsen, onder wie één psychiater, gaven hun akkoord voor euthanasie.

Perverse vraag

Toch hadden haar zussen vraagtekens bij hoe dat is verlopen. “Die drie partijen zijn door Tine bij elkaar gezocht”, zei haar zus. “Ze hebben nooit samen een verslag opgesteld of diagnoses uitgewisseld.”

De wet schrijft verder voor dat de situatie medisch uitzichtloos moet zijn. “Maar eigenlijk had Tine zelfs geen psychisch ongeneeslijke ziekte”, zeiden haar zussen, bijna zes jaar na haar overlijden. “Ze heeft twee maanden voor haar dood na testen een nieuwe diagnose gekregen: autisme. We hebben nooit de kans gekregen om Tine op die manier te bekijken, benaderen of begrijpen.” Volgens de zussen is er veel te snel overgegaan tot euthanasie. “Dat er behalve euthanasie geen andere behandelopties zijn voorgesteld, is voor ons heel moeilijk te begrijpen.” De arts die de euthanasie uitvoerde, wordt door de zussen zelfs beschreven als “nonchalant”. Hij vergeleek het overlijden met een geliefd huisdier in pijn dat een spuitje krijgt. Volgens de zussen beschikte de arts ook niet over het nodige materiaal om een euthanasie uit te voeren. “De baxter lag naast haar op de zetel en viel uiteindelijk zelfs op Tines gezicht. Mijn vader moest op trillende knieën de naald vastdrukken in haar arm, omdat de arts er niet aan had gedacht om pleisters mee te nemen.” De dokter zou na het overlijden ook aan de ouders gevraagd hebben om door de stethoscoop naar het hart wilde luisteren, zodat ze zelf konden horen dat hun dochter was gestorven. “Een ongelofelijk perverse vraag”, aldus de zussen.

Artsen naar assisen

De artsen stond een gerechtelijke procedure te wachten. De drie artsen uit Oost-Vlaanderen moeten zich voor het Gentse hof van assisen verantwoorden voor het niet naleven van de voorwaarden voor euthanasie bij de 38-jarige Tine Nys uit Sint-Niklaas in 2010. De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling beslist dit vandaag. De artsen worden beschuldigd van vergiftiging.

Eén van de artsen is een huisarts uit Sint-Niklaas, Joris V.H. (58). De man is nog altijd actief als arts, maar is geen onbekende voor het gerecht. De man werd in 2017 veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf met uitstel nadat hij jonge mannelijke patiënten met geweld en bedreiging had aangerand. Daarnaast was er ook een incident met Bulgaarse homo-escorts.