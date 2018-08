Drie arrestaties en vier lichtgewonden bij twee incidenten na Antwerp - Club Brugge VTT SPS

19 augustus 2018

22u27

Bron: eigen berichtgeving, belga 0 Hoewel de uittocht na de voetbaltopper Antwerp - Club Brugge zondag rustig verliep, is het later op de avond alsnog tot twee incidenten gekomen in de buurt van het Bosuilstadion. Dat zegt de Antwerpse lokale politie.

Een groepje van vier personen, onder wie een zwangere vrouw, raakte lichtgewond tijdens een geëscaleerde discussie met een groep supporters en aan café Great Old werden drie personen bestuurlijk aangehouden bij een vechtpartij.

Wie het viertal klappen verkocht, is nog niet bekend aangezien de daders al weggevlucht waren toen de politie arriveerde. Het incident is wel te zien op camerabeelden, wat de identificatie mogelijk vooruit zal helpen.

De vechtpartij aan café Great Old had volgens de politie niets met het eerste incident te maken. Daar moesten de ordediensten tussenbeide komen omdat supporters die lang na de wedstrijd blijven rondhangen waren en in geduw en getrek betrokken raakten, zich op een bepaald moment tegen de politie keerden. Na de drie arrestaties keerde de rust terug. De politie gebruikte bij een van de arrestaties pepperspray, waardoor de relschopper in kwestie verzorging nodig had.