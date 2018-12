Drie agenten Securail gewond na incident met transmigranten bij Noordstation LH

04 december 2018

14u01

Bron: Belga 0 Drie agenten van Securail zijn afgelopen nacht aangevallen vlakbij het Brusselse Noordstation. Dat meldt Philippe Dubois, regionaal secretaris van vakbond CGSP-Spoor. De drie agenten raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. De socialistische vakbond vraagt bijkomende middelen voor de mensen van Securail, de veiligheidsdienst van de NMBS, zodat die zich zouden kunnen verweren in dergelijke omstandigheden.

Volgens de vakbondsman vond het incident plaats nadat een bewakingsagent van privé-bewakingsfirma G4S een groep transmigranten had aangespoord om de omgeving proper te houden. De bewakingsagent was vergezeld van een hond die geen muilkorf droeg en één van de aanwezigen beet. Daarop ontstond een vechtpartij en de bewakingsagent riep versterking in van een andere bewakingsfirma, van Securail en van de politie.

Drie agenten van Securail kwamen ter plaatse en kregen een regen van slagen te verwerken, aldus de vakbond. Ze moesten naar het ziekenhuis gebracht worden voor verzorging.

Extra middelen voor personeel

"We vragen een versterking van de Securail-personeel en we vragen dat ze de middelen zouden krijgen om zich in dergelijke omstandigheden te verweren", zegt Philippe Dubois. "De pepperspay waarover ze nu beschikken, is ontoereikend. De politieke verantwoordelijken moeten ook de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het Noordstation niet verandert in een vluchtelingenkamp. Het is ongezond om mensen in dergelijke omstandigheden te laten leven en de veiligheid in en rond het station mag niet alleen de taak zijn van de NMBS en privé-bewakingsbedrijven.”