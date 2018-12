Drie agenten Securail en hondengeleider van politie gewond “na incident met transmigranten” in Noordstation LH

04 december 2018

14u01

Bron: Belga 0 Drie agenten van Securail en een hondengeleider van de politie zijn afgelopen nacht gewond geraakt na een incident in de hal van het Brusselse Noordstation. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. De socialistische vakbond vraagt bijkomende middelen voor de mensen van Securail, de veiligheidsdienst van de NMBS.

Volgens Philippe Dubois, regionaal secretaris van vakbond CGSP-Spoor, vond het incident plaats nadat een groep transmigranten werd aangespoord om de omgeving proper te houden. “Er zijn incidenten geweest toen de medewerkers van Securail vroegen het vuilnis op te ruimen. Vervolgens is er een schermutseling geweest met mensen die in het station slapen”, bevestigt het parket van Brussel. Of het om transmigranten ging, kon de woordvoerder niet zeggen. “Een persoon werd meegenomen, maar die kon nog niet geïdentificeerd worden omdat hij geen identiteitspapieren bij had.”

Drie agenten van Securail kregen een regen van slagen te verwerken, aldus de vakbond. Daarnaast raakte ook een hondengeleider van de politie gewond.

Extra middelen voor personeel

"We vragen een versterking van het personeel en dat ze de middelen zouden krijgen om zich in dergelijke omstandigheden te verweren", zegt Dubois. "De pepperspay waarover ze nu beschikken, is ontoereikend. De politieke verantwoordelijken moeten ook de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het Noordstation niet verandert in een vluchtelingenkamp. “

Het parket is een onderzoek gestart, de camerabeelden werden in beslag genomen om de daders te identificeren.