Drie agenten gewond bij interventie in centrum van Fedasil in Florennes bvb

03 augustus 2018

12u32

Drie agenten zijn gewond geraakt na een interventie in het centrum van Fedasil in Florennes. Dat meldt het Naamse parket vandaag.

Een van de politiemannen is gewond aan de vinger, een andere aan het hoofd. alledrie zijn ze werkonbekwaam. Waarvoor de politie precies uitrukte, is niet bekend. De politiezone wenst geen verdere details te geven over de feiten.