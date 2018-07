Drie 14-jarigen sleutelen aan bromfiets: tuinhuis, tuin, brommer en afsluiting buren gaan in vlammen op JHM

18u10 23 Drie 14-jarige jongens die lustig aan een bromfiets aan het sleutelen waren achteraan een woning in de Hermitagestraat in Kortemark hebben deze middag ongewild een zware brand veroorzaakt.

Naast het sleutelen was het trio ook bezig met een waterpijp. Kennelijk waren ze even onhandig, want ze stootten plots wat benzine om die op de waterpijp viel. Die vatte meteen vuur. Daarna ging het razendsnel. Nauwelijks enkele tellen later stond het tuinhuis in lichterlaaie. Door de grote droogte brandde ook de volledige inboedel, de bromfietsen, de volledige tuin en de afsluiting met de buren af. Die hadden net hun tuin vernieuwd en zagen meteen een deel afbranden.

De drie jongens konden zich gelukkig snel uit de voeten maken en verwittigden de brandweer maar die kon enkel nog blussen. De drie werden verhoord door de politie en kregen een uitbrander. Alles lijkt er echter op dat het gaat om een onhandigheidje.