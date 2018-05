Drenkeling uit het water gevist in Halle kv

28 mei 2018

18u28

Bron: Belga 0 In Halle is deze namiddag rond 17 uur een drenkeling uit het water gehaald. Dat meldt de brandweer Vlaams-Brabant West.

Voorbijgangers hadden het slachtoffer opgemerkt ter hoogte van de Graankaai. De hulpdiensten haalden het slachtoffer uit het water en begonnen hem te reanimeren.

Hoe de man of vrouw in het water is terechtgekomen, is nog niet duidelijk. Ook over de toestand van de drenkeling is er nog niet meer informatie.