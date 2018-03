Drempel voor fijn stof overschreden: "Stook geen hout in haarden of kachels" TK

03 maart 2018

10u37

Bron: Belga 1 In alle drie de gewesten van het land zijn de voorbije 24 uur hoge fijnstofconcentraties in de lucht gemeten. Dat meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel). Verwacht wordt dat de concentraties nog tot morgen boven de informatiedrempel zullen uitkomen. De Vlaamse Milieumaatschappij adviseert om geen hout te stoken in haarden of kachels.

De gemiddelde PM10-concentratie (fijn stof met een diameter kleiner dan 10 micrometer) is momenteel in heel het land hoger dan 50 µg/m³, de drempel die gehanteerd wordt om de bevolking te informeren. In Vlaanderen is een 24 uursgemiddelde van 68 microgram per kubieke meter gemeten, in Wallonië en in Brussel een gemiddelde van 52 µg/m³.

De fijnstofconcentraties zijn verhoogd omwille van de lokale uitstoot van luchtvervuiling die door de relatief ongunstige meteorologische omstandigheden slecht verdund wordt. Ook de import van luchtvervuiling die wordt aangevoerd vanuit de buurlanden draagt bij aan de hoge fijnstofconcentraties.

Vandaag blijven de meteorologische omstandigheden nog tijdelijk ongunstig voor de verdunning van fijn stof. Pas vanaf de late namiddag wordt verbetering verwacht, maar wellicht zullen de PM10-concentraties de volgende 24 uur hoger blijven dan 50 µg/m³ als 24 uursgemiddelde. In deze omstandigheden doen met name mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling best geen ongewone lichamelijke inspanningen, waarschuwt Ircel.

"Impact kan lokaal erg hoog oplopen"

De Vlaamse Milieumaatschappij adviseert om geen hout te stoken als bijverwarming of om sfeer te creëren. "De impact van houtverbranding op de luchtkwaliteit in een woonomgeving kan lokaal erg hoog oplopen", luidt het.

"Bij de verbranding van hout komen er schadelijke stoffen vrij zoals fijn stof, dioxines en PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Deze stoffen zijn slecht voor de gezondheid, zo zorgen PAK voor DNA-schade en zijn daardoor kankerverwekkend. Zowel haarden als kachels dragen bij tot deze schadelijke uitstoot." Wie toch stookt, krijgt de raad enkel droog en onbehandeld hout te gebruiken.