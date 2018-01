Dreigt gevangenis voor beklaagde in coma? ADN

18u48

Bron: Belga 0 Thinkstock Illustratiebeeld. Een dertiger uit Koksijde dreigt vijf maanden cel te krijgen voor slagen aan de nieuwe vriend van zijn ex-vriendin. Het dossier kwam vandaag voor de correctionele rechtbank in Kortrijk. Op zich niet zo vreemd, ware het niet dat de beklaagde in coma ligt.

Op 16 juni 2016 trok J.D. (39) naar het immokantoor waar de nieuwe vriend van zijn ex werkt. Die had ermee gedreigd dat J.D. zijn kind niet meer zou zien. In het kantoor ontstond een hevige discussie. D. zou een vuistslag hebben uitgedeeld en zijn liefdesrivaal hebben bedreigd.

Volgens de advocaat van de beklaagde vielen er inderdaad slagen, maar begon de nieuwe vriend van zijn ex als eerste. J.D. zou zich enkel verdedigd hebben. De rechter kon geen extra uitleg vragen aan de dertiger zelf, want die verkeert sinds vorig jaar in een comateuze toestand.

"Hij had grond in Durbuy en verkocht die aan Marc Coucke. Later mocht mijn cliënt er een attractie testen. Daarbij liep iets mis, met bloedklonters tot resultaat", lichtte de advocaat toe. Toen hij later een ongeval kreeg, kwamen die bloedklonters los. Ze verplaatsten zich naar zijn hoofd en veroorzaakten een coma. "Als communicatie kan cliënt enkel knipperen met zijn ogen."

De rechter stelde de zaak voor verdere behandeling uit naar 16 april, om af te wachten hoe de toestand van J.D. evolueert.