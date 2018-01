Dreigingsniveau volgende week "vrijwel zeker" naar niveau 2 Dieter Dujardin Astrid Roelandt

19 januari 2018

12u27

Bron: eigen berichtgeving 0

Het dreigingsniveau verlaagt volgende week vrijwel zeker naar terreurniveau 2. Dat werd vernomen binnen de federale regering. Volgens minister Jambon is dat voorbarig.

Maandag komt het OCAD bijeen om te beslissen over het dreigingsniveau. Bronnen binnen de regering zeggen dat het dreigingsniveau vrijwel zeker naar terreurniveau 2 gaat. Volgens hen blijft er wel militaire bewaking op kritieke plaatsen, zoals ambassades of de Joodse buurt in Antwerpen.

Voorbarig

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) is verbaasd over de berichten. "Het OCAD beslist pas maandag en autonoom over het dreigingsniveau. Elke speculatie is voorbarig." Ook wat betreft de militairen op straat is er nog niets beslist. "Het is de Nationale Veiligheidsraad die op basis van de analyse van het OCAD maandag zal beslissen."