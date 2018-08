Dreigingsniveau blijft op 2: "Er verandert voorlopig niets aan de inzet van de militairen" AV

27 augustus 2018

17u01

Bron: BELGA 1 Het algemene dreigingsniveau in België blijft op 2, met uitzondering van een aantal specifieke locaties. Daar blijft het niveau op 3. De lijst van locaties waar het dreigingsniveau hoger ingeschaald is, blijft ongewijzigd. Dat betekent ook dat de militaire patrouilles in trein- of metrostations niet verdwijnen.

Elke maand neemt de Nationale Veiligheidsraad kennis van een nieuwe dreigingsanalyse door OCAD, het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse. Vandaag werd beslist het algemene dreigingsniveau op 2 te houden, met een aantal specifieke locaties op 3. Deze lijst van locaties blijft ongewijzigd. Over een maand wordt de situatie opnieuw geëvalueerd.

Militaire patrouilles

Vorige week was er even sprake van dat de militaire patrouilles in de trein- en metrostations geleidelijk aan zouden verdwijnen, maar dat blijkt dus voorbarig. "Er verandert voorlopig niets aan de inzet van de militairen", luidt het in regeringskringen.

De Nationale Veiligheidsraad, die begin 2015 werd opgericht, bepaalt het algemeen inlichtingen- en veiligheidsbeleid in België. In de Raad zetelen de premier, de vicepremiers, de bevoegde ministers en de topmannen en -vrouwen van de bevoegde diensten.