Dreigingsniveau 2 voor VRT-journalist Tim Verheyden na reportage Schild & Vrienden

12 september 2018

17u13

Bron: Belga 0 Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse heeft het dreigingsniveau voor VRT-journalist Tim Verheyden ingeschaald op 2. Dat zei minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) vandaag in de Kamer, waar werd gedebatteerd over de Pano-reportage rond Schild & Vrienden.

Tim Verheyden maakte vorige week de veelbesproken reportage over de extreemrechtse groepering van Dries Van Langenhove voor de VRT. Van der Heyden volgde de jongerenbeweging een half jaar en gaf een onthutsende kijk op wat er zich werkelijk in de beslotenheid van de organisatie afspeelt.

"Bedreigingen"

"Verheyden heeft klacht neergelegd voor bedreigingen", zei Jambon vandaag. "Het OCAD heeft afgelopen weekend het dreigingsniveau op 2 vastgelegd voor de journalist." Dreigingsniveau 1 betekent dat een persoon niet bedreigd is, niveau 2 houdt in dat de dreiging 'weinig waarschijnlijk' is.



Het kan betekenen dat er gepatrouilleerd wordt in zijn omgeving en dat hij een rechtstreeks telefoonnummer ter beschikking heeft gekregen. Verheyden diende overigens al voor de uitzending klacht in bij de politie. Pas afgelopen weekend echter werd het dreigingsniveau verhoogd tot 2, omdat de reacties heftiger werden.

Het dreigingsniveau voor Schild & Vrienden zelf staat op 1.